Совсем не меняется: обомлеете, увидев маму Белого из «Бригады» спустя 20 лет

За свою карьеру в кино Валентина Теличкина смогла сыграть десятки ролей. При этом все они имели характерные черты. Обычно Валентина играла скромных героинь, которые обладали сильным характером. И, кажется, будто она проживала жизнь этих личностей.

В последнее время Валентина хоть и не снимается, но регулярно попадает на обложки СМИ. Причиной тому становится невероятная внешность. Несмотря на то, что актрисе уже 78 лет, она выглядит так же, как на съемках «Бригады». Уже около 20 лет Валентина все чаще отказывает режиссерам в съемках, уделяя больше времени духовной сфере своей жизни.

Актриса уверена, что причиной такой молодой внешности является ее здоровый образ жизни. Она утверждает, что в ее графике дня есть три главных правила — достаточно спать, не переедать и регулярно посещать храм. Валентина уверена, что следование таким принципам сделало ее более сильной и сохранило молодость.