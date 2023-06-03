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Совсем не добряк из кино: правду о Евгении Леонове семья замалчивала годами

3 июня 2023 13:30
Совсем не добряк из кино: правду о Евгении Леонове семья замалчивала годами

Этот «миф» развеяла одна актриса.

В советском кино не найти более обаятельного артиста, чем Евгений Леонов. За ним закрепилась слава добряка под стать его экранным образам. Однако в реальности Евгений Павлович не всегда был мягким и податливым.

Однажды артист выступил против отношений своего сына Андрея и актрисы Татьяны Кравченко. Леонов-младший известен по роли Сергея Васнецова из «Папиных дочек», а его экс-возлюбленная прославилась благодаря сериалу «Сваты».

В юности между молодыми актерами был роман. Кравченко очаровало безграничное обаяние Андрея, которое досталось ему от отца. Он тоже влюбился, и его не смущало, что Татьяна была старше на шесть лет. Более того, актриса уже побывала замужем и развелась к этому моменту.

Совсем не добряк из кино: правду о Евгении Леонове семья замалчивала годами

У Леонова были серьезные виды и планы на Кравченко, однако всему помешали его родители. Евгений Павлович выступил против этих отношений и внушал сыну, что Татьяна ему не пара. Супруга актера Ванда Владимировна тоже невзлюбила потенциальную невестку. В итоге родители добились своего. Андрей расстался с возлюбленной, после чего всячески ее избегал.

Семейство Леоновых скрывало годами этот факт из жизни. А вот Татьяна свои откровением вмиг развеяла «миф» о том, что актер был воплощением доброты.

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала «Папины дочки», «Сваты»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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