Совсем не Бертолуччи: не поверите, какого итальянца считают самым красивым в мире (фото)

После триумфа на «Евровидении» 24-летний рокер Дамиано Давид из группы Måneskin стал секс-символом поколения Z. Яркий макияж, худощавое телосложение, блестящие костюмы и эпатажные выходки обеспечили ему всеобщую любовь молодежи и успех на музыкальном Олимпе.

Кажется, стать музыкантом родившемуся в один день с Элвисом Пресли итальянцу было предначертано самой судьбой. В 15 лет Дамиано бросил лицей имени Джорджа Кеннеди и с головой ушел в музыкальное творчество. Артист образовал группу Måneskin в 2016 году. В нее вошли его одноклассники, из которых он был самым старшим.

Чтобы привлечь к себе внимание, подростки сначала выступали на улицах Рима. Потом отправились на итальянское шоу X Factor, где стали вторыми. Тогда коллектив заметили, он прошел отбор на «Евровидение». Победа на конкурсе сделала Дамиано и его коллег мировыми звездами. Осенью этого года они отправятся на гастроли в Австралию. В комментариях под публикациями артиста в личном блоге признания в любви и предложения о женитьбе перемешаны с восхищенными панегириками творчеству музыкантов.