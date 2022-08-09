Совсем не ангелы: Лазарев выдал всю гнилую изнанку шоу-бизнеса

Сергей Лазарев раскрыл, как друг к другу относятся звезды шоу-бизнеса. Оказалось, мало кого из коллег музыкант может назвать настоящим другом.

По словам музыканта, который начал карьеру четверть века назад, артисты не так часто дружат между собой. Причина тому — не только плотные графики, но и личные отношения. При этом в некоторых случаях враждебное отношение влияет даже на их работу, и знаменитости избегают друг друга в проектах.

«Некоторые артисты принципиально не работают на одной площадке со звездами, которые им неприятны или как-то публично задели», — цитирует слова певца портал «Мослента ».

При этом сам Лазарев не скрывает: он старается не вступать в публичные конфликты и находится со всеми коллегами в хороших отношениях, хотя далеко не всех считает близкими друзьями. Музыкант за годы работы научился не смешивать личное и профессиональное, поэтому его симпатии никогда не влияют на работу с другими знаменитостями.