Совсем не Акиньшина: обомлеете, увидев жену Мэлса из «Стиляг»

Роман комсомольца Мэлса Бирюкова с Пользой вызывал противоречивые эмоции у зрителей, но равнодушным никого не оставил. В реальной жизни звезде «Стиляг» Антону Шагину удалось обрести личное счастье. Но его супруга Вероника Исаева — полная противоположность экранной партнерше Оксане Акиньшиной.

Слегка полноватая брюнетка с круглым лицом и теплым взглядом серо-голубых глаз — супруга артиста сильно не похожа на болезненно худую и яркую модницу. Вероника выглядит более женственной, нежели дерзкая стиляга из фильма. Во взгляде супруги артиста читается семейственность, от ее внешнего вида веет теплом и уютом.

Двух девушек отличает и манера одежды. Если экранная возлюбленная Шагина предпочитает розовые колье на шее и экспериментальные, словно бросающие вызов образы, то реальная спутница жизни выбирает однотонные наряды в сдержанных тонах.