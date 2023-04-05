Совсем дядечка: только гляньте, что случилось с самым известным Человеком-пауком

Роль Питера Паркера в фильме Сэма Рэйми «Человек-паук» принесла Тоби Магуайру 4 миллиона долларов и мировое признание. Для парня, который в детстве скитался по приютам и был приучен считать каждую копейку, триумф картины 2002 года стал выигрышным билетом в лотерее под названием Голливуд.

Впрочем, многие девушки пришли бы в ужас, если бы увидели актера сейчас. 47-летний Магуайр сильно похудел и отрастил бороду, носит джинсы и худи в стиле casual, а из-под кепки торчат оттопыривающиеся уши. Таким артиста запечатлели папарацци в Малибу. Туда он приехал пообщаться с друзьями и отдохнуть в модном клубе SoHo.

Поклонники расстроено обсуждают внешний облик кумира и недоумевают, из-за чего звезда Голливуда так себя запустил. Преданные фанаты с горечью говорят, что от юного красавчика Паркера в постаревшем мужчине с большими ушами и обилием растительности на лице не осталось ровным счетом ничего.