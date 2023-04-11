Совсем дедушка: вот кого Дженнифер Энистон променяла на Брэда Питта (фото)

Пару Дженнифер Энистон и Брэда Питта обожал весь мир. Но их идиллию разрушила роковая Анджелина Джоли, перед чарами которой не устоял «мистер Смит». Для Энистон это стало ударом, ведь ради Питта она ушла от своего парня.

До Брэда звезда «Друзей» встречалась с актером Тейтом Донованом. Они пробыли вместе три года, пока Дженнифер не встретила Питта. Так голливудский красавчик стал разлучником.

Энистон и Донован познакомились на съемках «Друзей», где актеру досталась небольшая роль.

Позднее Тейт снялся в сериале «Схватка», где с его героем жестоко расправились. Также Донован пробовал себя в качестве режиссера. Он снял несколько эпизодов таких телехитов, как «Хор», «Сплетница», «Одинокие сердца».

Сегодня экс-возлюбленному Энистон 59 лет. Он сильно изменился за последние годы: актер обзавелся сединой и лишним весом. Из кудрявого и обаятельного красавчика Тейт превратился в дедушку. В отличие от Дженнифер, которая почти не изменилась, годы его не пощадили.