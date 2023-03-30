Совсем дедушка: фото постаревшего голливудского красавчика вызвало переполох в Сети

Марк Уолберг прославился еще в 20 лет как участник хип-хоп группы Marky Mark and the Funky Bunch. За годы карьеры он стал успешным музыкантом и актером, завоевав огромную армию поклонников.

Несмотря на признание, артист активно продолжает работать. Так, в ближайшее время с его участием должны выйти сразу несколько фильмов: «Король Артур», «Кокаиновые ковбои» и «Человек на шесть миллиардов долларов». Помимо этого, он развивает и несколько бизнесов, среди которых ресторан быстрого питания Wahlburgers и, например, текила Flecha Azul.

При этом в последнее время поклонники все больше беспокоятся за артиста, давно признанного секс-символом. Как отмечают фанаты, 51-летний Уолберг заметно постарел, несмотря на регулярные занятия спортом. Например, на снимках с открытия его ресторана в Лас-Вегасе, артист, по мнению пользователей Сети, стал похож на дедушку. В популярном артисте больше не узнать звезду «Отступников», и подобные перемены во внешности пугают его фанатов.