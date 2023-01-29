Современные россияне обсмеют Пугачеву, узнав, чем в СССР ей оплатили концерт

Алла Пугачева за годы карьеры успела покорить не только советских граждан, но и слушателей по всему миру. Примадонна выступала на главных мировых сценах, где вместе с ней стояли лучшие музыканты. Однако, несмотря на такую популярность, за концерты ей платили далеко не всегда деньгами.

Как признался бывший супруг певицы Александр Стефанович, однажды Пугачевой удалось выступить с Джо Дассеном. Артисты участвовали в открытии гостиницы «Космос», которая стала архитектурным прорывом и одним из самых известных зданий столицы. И за концерт французский шансонье получил 200 тысяч франков, что в то время равнялось примерно 50 тысячам долларов. Пугачева же не получила ни рубля, ведь работала по своеобразному бартеру.

Дело в том, что за выступление артистке заплатили предметами для ванной комнаты: плитка, смесители и сама ванна стали ее зарплатой. Благодаря такому гонорару она завершила ремонт в своей квартире, но всегда с юмором вспоминала о том выступлении.