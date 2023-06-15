Советского Карлсона украли у американцев: доказательства неопровержимые

В конце 60-х годов прошлого века на советские телеэкраны впервые вышел мультфильм по мотивам сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен под названием «Малыш и Карлсон».

Трогательный маленький мальчик, мечтающий о собаке и озорной беззаботный Карлсон, мужчина в полном расцвете сил да еще и с пропеллером, не могли оставить равнодушными юных зрителей. Да и что греха таить, взрослые тоже с удовольствием смотрели этот мультик.

Озвучивали мультипликационный фильм легендарные актеры того времени — Клара Румянова, Василий Ливанов и даже сама великая Фаина Раневская. К слову, создатели мультфильма прототипом для фрекен Бок взяли именно Фаину Георгиевну, добавив персонажу не только внешнего, но и внутреннего сходства.

Ведь всем известно, что легендарная Раневская, кроме таланта обладала еще и очень своеобразным характером. Некоторые даже называли его вздорным.

Любопытная история получилась и с саундтреками, которые звучали в полюбившемся миллионам зрителей мультфильме. Вернее, с одним из саундтреков. Вспомните кадр, когда Карлсон и Малыш, гуляя по крыше, встречают жуликов, и Карлсон решает их проучить.

Именно тогда прозвучала знаменитая фраза Карлсона: «О! Начинаем воспитательную работу! Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое... о-о-о!.. Но симпатишное».

Дело в том, что во время этой сцены звучит музыка, которая принадлежит американскому исполнителю Мерву Гриффину, и в кадр она попала без изменений и указания авторства. А значит, налицо откровенный плагиат.