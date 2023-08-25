Советского Карлсона поймали на «плагиате»: доказательство есть у американцев

От «кражи» мультфильм стал только лучше.

Каждый зритель помнит одну из самых забавных сцен мультфильма «Малыш и Карлсон», в которой мужчина в самом расцвете сил гоняет жуликов по крыше. Динамики этому эпизоду добавляет музыкальное сопровождение. Но оказалось, что эту музыку написали вовсе не советские композиторы.

Узнаваемая мелодия оказалась намного старше шедевра мультипликации. Ее придумал один из самых известных американских телепродюсеров Мерв Гриффин. Композиция называется «Дом ужасов». В оригинале сам автор еще и записал свой демонический хохот, который создает правильный антураж.

В США мужчина больше известен не музыкальными работами, а телешоу. Именно он придумал форматы, которые до сих пор пользуются успехом по всему миру. Помешанный на головоломках и игре слов мужчина является автором любимого россиянами «Поля чудес» и «Своей игры».