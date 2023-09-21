Советского актера полюбили в Индии после этого фильма: ленту крутили в кинотеатрах полгода

Советская киноиндустрия и Болливуд долгие годы налаживали плодотворное сотрудничество. Помимо того, что в кинотеатрах обеих стран постоянно показывали главные хиты друг друга, еще и местные актеры нередко участвовали в съемках за границей.

Так, в 1980 году в прокат вышел фильм «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», снятый Латифом Файзиевым и Умешем Мехрой. Ансамбль актеров состоял из советско-индийских звезд, а сюжет основывался на знаменитых восточных сказках.

И именно эта картина сделала Ролана Быкова настоящей звездой в дружественной стране. В «Приключениях Али-Бабы» он исполнил роль предводителя разбойников Абу-Хасан, чем покорил сердца зрителей: поклонники осыпали артиста комплиментами.

В итоге картина стала настоящим хитом. Фильм показывали в кинотеатрах в течение полугода, он даже получил несколько профессиональных наград.