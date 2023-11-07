Советский «Терминатор»: этот фильм что раньше, что сейчас стыдно смотреть

Фильм уже больше 30 лет разочаровывает публику.

Кинематограф 90-х стал периодом экспериментов. Режиссеры и сценаристы, оставшись без надзора цензоров, придумывали новые амбициозные сюжеты, но далеко не все из этих работ были тепло приняты публикой.

Так, в 1991 году на экраны вышел комедийный боевик «Действуй, Маня!» Романа Ершова. Постановщик вдохновлялся картинами «Терминатор» и «Чудеса науки», рассказывая историю ученых, которые изобретают киборга Маню для борьбы с преступностью.

Как отмечали зрители, фильм вызывает лишь чувство стыда с первых минут просмотра. Картина отличается пошлостью и неудачным копированием знаменитых голливудских лент. А актеры, среди которых, например, Юлия Меньшова и Станислав Садальский, показывают на экране свои худшие перфомансы.