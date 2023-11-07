Советский «Терминатор»: этот фильм что раньше, что сейчас стыдно смотреть
Фильм уже больше 30 лет разочаровывает публику.
Кинематограф 90-х стал периодом экспериментов. Режиссеры и сценаристы, оставшись без надзора цензоров, придумывали новые амбициозные сюжеты, но далеко не все из этих работ были тепло приняты публикой.
Так, в 1991 году на экраны вышел комедийный боевик «Действуй, Маня!» Романа Ершова. Постановщик вдохновлялся картинами «Терминатор» и «Чудеса науки», рассказывая историю ученых, которые изобретают киборга Маню для борьбы с преступностью.
Как отмечали зрители, фильм вызывает лишь чувство стыда с первых минут просмотра. Картина отличается пошлостью и неудачным копированием знаменитых голливудских лент. А актеры, среди которых, например, Юлия Меньшова и Станислав Садальский, показывают на экране свои худшие перфомансы.
«За „Маню“ все еще стыдно», «Смешное кино, тогда хорошо смотрелось, но сегодня невозможно пересматривать», «Безумная комедия, актеры точно не любят про нее вспоминать», — считают пользователи Сети.