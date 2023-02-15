Советский Шерлок Холмс отпустил усы ради женщины: обомлеете, увидев ее на фото

Василий Ливанов был особенно популярен в СССР. Пожалуй, самой яркой его ролью в кино стал Шерлок Холмс в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В молодости артист восхищал поклонниц не только талантом, но и красотой.

Неотъемлемой частью его образа стали роскошные усы. Оказалось, отрастил их звезда экрана не просто так. В этом есть заслуга известной актрисы Рины Зеленой. Впервые артистка увидела Ливанова, когда ему было 10 лет. Будущих коллег по цеху познакомила мать Василия Борисовича. Тогда Зеленая сказала ей: «Не успеете оглянуться, как у него вырастут усы».

Впоследствии каждый раз, когда Рина Васильевна видела Ливанова, то возмущенно спрашивала, где же его усы. Актриса отмечала, что обещала его матери, что те обязательно будут. Чтобы не подводить знаменитость, советский Шерлок Холмс и обзавелся густой растительностью на лице, с которой не расстается и по сей день.