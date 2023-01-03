Советский мультфильм довел афроамериканцев до истерики: русским не понять

Мультипликатор Юрий Прытков выпустил свой мультфильм «Трое на острове» во второй половине 80-х. Поучительная история, созданная на основе одноименной повести Виталия Губарева, полюбилась советским зрителям. Однако со временем поклонники из других стран стали находить в нем признаки расизма.

Так, больше всего зрителей смутил волшебный платок, который превращает мальчика Борю, главного героя повести, в темнокожего. Именно благодаря такой магии ему удается выжить и победить опасных пиратов, которые также оказываются вместе с ним и его друзьями на острове.

Помимо этого, не оценили пользователи Сети и отношение пиратов к Боре, когда тот становится темнокожим. Разбойники воспринимают его исключительно как раба, что большинству показалось оскорбительным.

Впечатлительные зрители даже решили «отменить» мультфильм, который активно распространяет, по их мнению, расистские убеждения. В комментариях к «Трое на острове» можно увидеть множество призывов к бойкоту картины, которые пока не привели к каким-либо результатам.