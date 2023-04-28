Советский Голливуд: Людмила Гурченко гордилась сходством с красоткой-актрисой

Многие тренды в кинематографе прошлого века задавал именно Голливуд. Поэтому актеры по всему миру отчасти ровнялись на своих американских коллег. И советские знаменитости не были исключением.

Несравненная Людмила Гурченко была похожа на Джуди Гарленд. У обеих красавиц были выразительный взгляд, аккуратный носик, очаровательная улыбка и кудрявые волосы с рыжим оттенком. Кроме того, их объединял непростой характер и жизненные трудности, с которыми каждой из этих артисток пришлось столкнуться.

Джуди, как и Людмила Марковна, была настоящей кинодивой и любимицей миллионов. А ее самой значимой работой оказалась роль Дороти в фильме «Волшебник страны Оз». За свою карьеру актриса успела стать лауреатом таких премий, как «Золотой глобус» и «Грэмми». К тому же она несколько раз получала номинацию на «Оскар». Поэтому неудивительно, что советская актриса гордилась сходством с американкой.