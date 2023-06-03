Советский фильм с Софи Лорен обожают за границей: в СССР его запретили

В свои лучшие годы Софи Лорен считалась образцом красоты и женственности. Примечательно, что знойную итальянку обожали и в СССР. А однажды ей даже довелось сняться в советском фильме.

Речь идет о картине «Подсолнухи», созданной совместно СССР, Италией и Францией. Режиссером выступил легендарный мэтр Витторио Де Сика, а продюсером — Карло Понти, супруг Лорен. В главных ролях кроме Софи снялся ее верный коллега Марчелло Мастроянни. Съемки проходили в Советском Союзе и длились шесть месяцев.

Сюжет разворачивается в период Второй мировой войны. У итальянки Джованны начался роман с солдатом Антонио, который готовится отправиться в Африку. Вскоре он пропадает без вести. Уже после войны героиня отправляется в СССР, чтобы найти любимого. Оказывается, с Антонио все в порядке.

В Италии картина стала настоящим хитом. А вот в Союзе «Подсолнухи» были забракованы чиновниками — им не понравились некоторые эпизоды, дискредитирующие советскую власть. Но когда в СССР узнали о сумасшедшем успехе фильма за границей, его все-таки допустили к показу.