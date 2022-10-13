Советский Ален Делон: Рудика из фильма «Москва слезам не верит» забыли не просто так

Советские зрители хорошо помнят Юрия Васильева по его персонажу: он сыграл Рудика в фильме «Москва слезам не верит». Карьерист и отъявленный ловелас с яркой внешностью самоуверенно вел себя с женщинами, так как был уверен в обаянии и харизме. Васильев без сомнений согласился на работу с Меньшовым, хотя от роли Рудольфа отказались многие звезды: Евгений Жариков и Олег Видов побоялись осуждения публики. Ведь герой по сюжету соблазнял, а после бросал женщину с ребенком.

Однако опасения оказались напрасны: Васильев смог вызвать у зрителей не только критику, но даже некоторую степень сочувствия. Мужчине с импозантной внешностью тут же присвоили негласное прозвище советский Ален Делон. Но в реальной жизни Юрий отличался от Рудика, он даже стеснялся своего вызывающего образа, страдал от отсутствия звания «Народный артист» и не напрашивался на роли. Васильева тяготило клеймо «красавчика», из-за которого в театре ему не доверяли драматические роли. В кино же снимали артистов с «рабочими типажами», и аристократический облик Юрия тоже оказался не к месту.

И постепенно об актере начали забывать. За 59 лет он снялся лишь в 30 фильмах. В 1999 году Юрий скончался от сердечной недостаточности.