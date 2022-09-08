Советским Д’Артаньяном должен был стать другой народный любимец: россияне против

Четверка исполнителей главных ролей в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» 1979 года стала канонической. Зрители отметили прекрасные попадания в роли Михаила Боярского, Вениамина Смехова, Валентина Смирнитского и Игоря Старыгина. Но оказалось, что роль Д’Артаньяна могла достаться совсем другому народному любимцу.

Персонажа обаятельного гасконца постановщик Георгий Юнгвальд-Хилькевич сразу предложил другу Александру Абдулову. Тот успешно прошел пробы и уже ходил на примерки костюмов. Но все изменило случайное знакомство режиссера с Боярским. Юнгвальд-Хилькевич быстро понял, что этот актер — само воплощение Д’Артаньяна. Он пообещал роль Михаилу, но поговорить с Абдуловым не решился.

Как сообщается в Дзен-канале «Жизнь после славы », следующие две недели Георгий топил угрызения совести в горячительных напитках, пока Александр сам с ним не связался. Режиссер объяснил актеру свою точку зрения. Абдулов внимательно его выслушал и вежливо пожелал удачи в работе. С их дружбой было покончено.

При этом чиновникам от минкульта кандидатура Боярского не особо понравилась. Чтобы отстоять выбранного актера, Юнгвальд-Хилькевичу пришлось пожертвовать Констанцией. Он прочил на эту роль Евгению Симонову, но был вынужден взять Ирину Алферову. Кстати, комментаторы в блоге пришли к мнению, что Адбулов в роли гасконца смотрелся бы неубедительно.