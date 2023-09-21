Советские мужчины боготворили: куда пропала главная красавица индийского кино

В течение многих лет индийское кино было одним из самых популярных в СССР. Власти страны регулярно привозили новые фильмы, а местные звезды находили кумиров среди советских граждан. И одной из самых популярных актрис считалась Парвин Баби.

Публике Баби полюбилась за работы «Амар, Акбар, Антони», «Дважды два — пять», «Стена» и другие. Фанаты осыпали артистку комплиментами и расхваливали ее за талант и красоту. Но в 70-х она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, у Баби диагностировали шизофрению, и она была вынуждена оставить карьеру. Долгие годы актриса лечилась в клиниках за границей, а на родину вернулась только в конце 90-х.

Некогда популярная артистка осталась в полном одиночестве. Они отрицала свой диагноз и была уверена, что в лечебницы ее поместили конкуренты. А в 2005 году скончалась от гангрены, развившейся на фоне сахарного диабета.