Советская реклама с Ярмольником вызовет приступ смеха: удержаться не получится

Советское телевидение не баловало зрителей рекламными роликами. Именно поэтому каждое коммерческое видео становилось сенсацией.

В начале 80-х советские граждане увидели рекламу с участием Леонида Ярмольника, который предлагал приобрести электробаян «Топаз». Актер несколько раз пропел о том, что теперь он стал первым парнем, а все это благодаря электронному баяну.

Этот забавный и непосредственный ролик длится всего 17 секунд. Ярмольник был одет в белый костюм с бабочкой, а на заднем фоне вытанцовывали девушки в мини-юбках. К слову, исполнял незатейливую песенку не сам Леонид, а профессиональный музыкант. Также, по словам актера, в ролике снялся совсем юный Владимир Пресняков.

Позднее Ярмольник называл эту работу «проходной». К участию в рекламе он отнесся точно так же, как и к съемкам в кино и на телевидении. По словам актера, не ему судить, как сработал ролик для продвижения товара. Судя по всему, об этом опыте актер вообще не любит вспоминать. А ведь получилось довольно смешно и необычно.