Советская Нефертити: гляньте, какой в молодости была мама Саши Белого из «Бригады»

На счету советской и российской артистки Валентины Теличкиной более 60 киноработ. Почти всю свою актерскую карьеру она была и остается востребованной и успешной. Массовый зритель помнит ее как интеллигентную и скромную маму Саши Белого из «Бригады».

Теличкиной всегда удавались такие роли — она играла утонченных, порядочных и очаровательных женщин. Актриса и в реальной жизни представляет собой воплощение интеллигентности, поэтому ей так легко сыграть добропорядочную героиню.

Успешный старт Теличкиной обеспечила картина «Начало», где она исполнила роль Вали, подруги Прасковьи. И хотя все внимание зрителей было приковано к главной героине в исполнении Инны Чуриковой, ее красавицу-коллегу заметили именитые режиссеры. За кадром «Начала» Теличкину даже называли Нефертити. Действительно, профиль актрисы — это настоящее произведение искусства.

В своей следующей громкой работе «У самого синего моря» Валентина предстала в весьма своеобразном виде, даже слегка «хипповом». Актриса снималась в черном парике и выглядела в нем очень эффектно.

И по сей день Теличкина не утратила былого очарования и выглядит так же благородно, как раньше.