Советская Мэри Поппинс собралась засудить сына-красавчика: не поверите, что он натворил

Наталья Андрейченко прекрасно вжилась в роль Мэри Поппинс. В ее исполнении няня-волшебница полюбилась не только юным зрителям, но и взрослым. Однако в реальной жизни у актрисы весьма напряженные отношения даже с собственными детьми.

На старшего сына Дмитрия она однажды подала в суд. Женщина утверждала, что наследник украл с ее личного банковского счета крупную сумму денег. В эту новость было трудно поверить, ведь до этого момента ребенок артистки не был замечен в подобных махинациях. Однако позже выяснилось, что он работает брокером на бирже, а в этой профессии всегда присутствует риск. Наталья была готова к нему и даже подписала все документы, чтобы доверить свой капитал отпрыску.

Но средствами матери он распорядился неудачно. Впрочем, несмотря на этот скандал, актриса все же смогла примириться с сыном. А Дмитрий продолжает совершенствовать свои профессиональные навыки в бизнесе. Хотя с такой привлекательной внешностью красавец мог бы спокойно работать моделью, покоряя мировые подиумы.