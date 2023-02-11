Советская Баба-Яга была красавицей! Фото без грима и парика это доказало

Красавица Валентина Кособуцкая запомнилась российским зрителям по роли Бабы-Яги в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити». Образ злодейки из детской сказки стал для нее самым успешным, но не имел ничего общего с реальной жизнью.

За эффектным гримом уродливой старухи скрывалась привлекательная актриса. У девушки были выразительные голубые глаза, шикарные густые волосы и грациозная «лебединая» шея. При этом артистку ни капли не смутило предложение сыграть ведьму, ведь эта роль стала вызовом и проверкой ее мастерства. Она с теплотой вспоминает о съемках фантастической картины и рассказывает, что работа была для нее настоящим удовольствием.

На площадке было много молодых артистов, которые, как и Валентина, играли злодеев. Они веселились, подшучивали друг над другом и не скрывали свой смех. Поэтому и на экране зрители увидели забавных персонажей, вызывающих улыбку, а не страх.