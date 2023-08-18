Советская актриса назло любимому решила выйти замуж за другого, а он пришел на свадьбу и все испортил

Олег Ефремов на пике своей карьеры был мечтой не только поклонниц, но и многих коллег. Актрисы хотели с ним познакомиться, среди них была и Нина Дорошина, которая впервые встретила артиста в 17 лет.

В течение долгого времени знаменитости дружили, а после их общение переросло в роман. Артистка была уверена, что Ефремов непременно сделает ей предложение, но актер не собирался связывать себя узами брака.

В итоге Дорошина не выдержала и согласилась стать женой Олега Даля. Кумир миллионов никогда не скрывал чувств к коллеге, но она всегда была уверена, что станет супругой именно Ефремова. Однако устала ждать и назло артисту приняла предложение.

Но актер не смог принять решение Дорошиной. Он появился на праздновании свадьбы, посадил красавицу к себе на колени и сорвал торжество.

«Олег Ефремов сказал невесте: „А любишь ты, лапуля, все равно только меня“. Даль психанул», — рассказала одна из подруг молодоженов.

В итоге браку Даля и Дорошиной не суждено было стать счастливым. Уже спустя несколько месяцев они официально расстались, но смогли сохранить дружбу.