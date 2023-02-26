Совершила невозможное: честное фото «Бедной Насти» потрясло народ

Исторический сериал «Бедная Настя» дал начинающим актерам путевку в мир большого кино. Однако многие из них не воспользовались прекрасной возможностью реализовать свой талант. Среди них и исполнительница главной роли Елена Корикова. Как сегодня выглядит «Бедная Настя»?

До сих пор актриса ассоциируется у большинства зрителей с образом сироты Анны Платоновой из «Бедной Насти». После нашумевшего сериала Корикова продолжала сниматься в кино, но ни одна из ее последующих ролей не имела успеха.

Сегодня Елена проживает в Черногории в собственной вилле. Недавно артистка выложила в соцсети свое фото без прикрас. Со времен «Бедной Насти» актриса почти не изменилась: она сохранила не только свою стройную фигуру, но и моложавую внешность. Поклонники не перестают восхищаться любимицей и обсыпают ее комплиментами. По их словам, она сделала невозможное — сумела остановить время.

Корикова не афиширует подробности своей личной жизни. Она не общается с журналистами и никогда не рассказывает о сердечных делах в своем блоге. Известно, что она была замужем дважды, но оба брака распались. Также у Елены есть сын от актера Дмитрия Рощина. Однако этим отношениям помешала его мать — артистка Екатерина Васильева.