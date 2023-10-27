Совершенно не похож на отца: как сейчас выглядит родной сын Питта и Джоли

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро общих детей. Но только трое из них — биологические. Красавица Шайло и двойняшки Нокс и Вивьен. Шайло — практически точная копия матери в юности, а вот двойняшки оказались «по разные стороны баррикад». Вивьен, например, тоже является копией, но не мамы, а отца. А вот Нокс «выбрал» красавицу родительницу.

Взрослеющий наследник настолько не похож на знаменитого папу, что не будь Нокс и Вивьен двойняшками, Джоли легко можно было бы заподозрить в адюльтере. Парень не унаследовал ровным счетом никаких внешних черт Питта. А с возрастом становится все меньше похож на актера.

Однако будем честны: если ваши родители — самая красивая, пусть и экс, голливудская пара, вытянуть короткую спичку в генетической лотерее попросту невозможно. Все биологические дети Джоли и Питта — обладатели незаурядной и яркой внешности, которая способна дать им, как и в свое время знаменитым родителям, дорогу на актерском поприще.