Совершенно другой человек: как сейчас выглядит добряк Дукалис из «Улиц разбитых фонарей»
Бросил пить и аохудел ради молодой жены.
Сергея Селина зрители помнят по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». Актер и по сей день мелькает в кино: последние его проекты на сегодняшний день – это фильмы «Непослушник» и «Бультерьер», а также сериал «Полицейское братство».
За плечами артиста два официальных брака.
Первой женой Селина была Лариса Салтыкова, которая родила звезде сына Прохора. Брак продержался 22 года, однако в конце нулевых пара развелась. Второй супругой Сергея Селина стала психолог Анна Каймакова, которая подарила актеру двоих детей.
Анна оживила жизнь Селина и сделала его счастливым. В многочисленных интервью Сергей Селин признавался, что ради молодой жены бросил пить и похудел.