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Сотрудники пошли ва-банк: неприглядная правда о Малахове вышла наружу

6 июля 2022 17:15
Сотрудники пошли ва-банк: неприглядная правда о Малахове вышла наружу

Редакторы скандальных шоу отметились и на похоронах Пьера Нарцисса.

Экс-сотрудник редакции «Прямого эфира» и «Пусть говорят» раскрыл всю неприглядную правду о формате работы проектов, которые сделали известным Андрея Малахова. Согласно анонимным откровениям в соцсетях, ради рейтинговых выпусков в редакциях грешат выслеживанием героев, подкупом, переманиванием и даже похищением.

А в Telegram-канале «НеМалахов» припомнили, что буквально недавно заметили подобные методы работы редакторов скандальных проектов. На прощании с умершим Пьером Нарциссом сотрудники пошли ва-банк. На церемонии якобы объявилась тайная возлюбленная певца, которая заявила об их отношениях и даже планировании детей. К женщине тут же направились редакторы одной из телепрограмм, чтобы договориться об эксклюзивной информации и съемках. При этом во время беседы рядом постоянно находился телохранитель, который должен был защищать присутствующих от возможных конкурентов.

«Обещал „скрутить“», — отметили в Telegram-канале.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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