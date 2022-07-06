Сотрудники пошли ва-банк: неприглядная правда о Малахове вышла наружу

Экс-сотрудник редакции «Прямого эфира» и «Пусть говорят» раскрыл всю неприглядную правду о формате работы проектов, которые сделали известным Андрея Малахова. Согласно анонимным откровениям в соцсетях, ради рейтинговых выпусков в редакциях грешат выслеживанием героев, подкупом, переманиванием и даже похищением.

А в Telegram-канале «НеМалахов » припомнили, что буквально недавно заметили подобные методы работы редакторов скандальных проектов. На прощании с умершим Пьером Нарциссом сотрудники пошли ва-банк. На церемонии якобы объявилась тайная возлюбленная певца, которая заявила об их отношениях и даже планировании детей. К женщине тут же направились редакторы одной из телепрограмм, чтобы договориться об эксклюзивной информации и съемках. При этом во время беседы рядом постоянно находился телохранитель, который должен был защищать присутствующих от возможных конкурентов.