Состояние тяжелое: раскрыт жуткий диагноз главного биолога страны Дроздова

Николай Дроздов находится в больнице в плачевном состоянии. Долгое время он мучился от сильных болей и обратился за медицинской помощью. От врачей известный телеведущий услышал неутешительные новости.

Медики провели тщательное обследование, в результате которого нашли у звезды смертельный недуг. Жуткий диагноз главного биолога страны раскрыл Telegram-канал Shot.

Выяснилось, что специалисты обнаружили у знаменитости онкологическое заболевание. Биопсия показала, что новообразование предстательной железы носит злокачественный характер.

Теперь 86-летнему Дроздову предстоит серьезное и длительное лечение. Николаю Николаевичу нужно пройти курс химиотерапии. В СМИ пишут, что борьба со страшным недугом сильно осложняется из-за другого диагноза любимца публики. Ранее у него выявили гипертоническую болезнь сердца.