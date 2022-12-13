Состояние Ксандера из «Баффи» вызвало оторопь: от красавчика не осталось и следа

Николас Брендон мог так никогда и не засветиться в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Целых четыре раза актер проходил кастинг на эту роль. В кинематограф он пробивался давно и упорно — работал и ассистентом на съемках, и разнорабочим. Такая настойчивость не могла остаться незамеченной.

С ролью Ксандера Харриса актер справился на отлично. Но впоследствии его карьера пошла на спад: новых ярких и запоминающихся проектов с его участием не последовало. И тогда Николас, как говорится, слетел с катушек.

Осенью 2014 года он женился на Мунде Ти, вскоре после чего был арестован за порчу имущества в отеле. Брендон не только разбил тарелку в лобби, но и начал оказывать сопротивление прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов.

Это была далеко не первая пьяная выходка артиста, которому пришлось лечиться от алкогольной зависимости. Спустя полгода после дебоша в гостинице Николас развелся и снова отличился — устроил погром в своем номере в Hilton и отказался оплатить счета.

После имя звезды еще не раз упоминалось в прессе в связи с разного рода скандалами. Периодически он отправлялся на лечение в рехаб, после чего вновь попадал под стражу. Из-за нездорового образа жизни некогда привлекательный актер подурнел и заметно состарился. Судя по всему, теперь о возобновлении его карьеры не может быть и речи.