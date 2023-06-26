Состарятся в бедности и одиночестве: какие знаки Зодиака бросят родителей в беде

Для многих людей взаимоотношения с родителями - крайне непростая тема. Кто-то обижен на маму и папу за отсутствие любви, внимания, щедрых подарков (нужное подчеркнуть), другие считают, что представители старшего поколения излишне давят и навязывают свою волю, третьи убеждены, что их родителям вовсе наплевать на свое чадо. Есть и те, кто старается как можно скорее упорхнуть из семейного гнезда и вспоминать о маме и папе в лучшем случае по праздникам, в худшем - никогда. Рассказываем, под какими знаками зодиака появляются на свет самые неблагодарные дети.

Лев

Не секрет, что Львы - настоящие эгоцентрики. Представители огненного знака сосредоточены на себе любимых, а вот об окружающих вспоминают, только когда им что-то нужно. Получив от человека желаемое, они исчезают в неизвестном направлении - до следующего раза их, как говорится, “поминай как звали”.

К родителям Лев не питает большого пиетета.

Этот знак стремится побыстрее доказать свою независимость. Единственное, что может заставить уроженца огненной стихии вспомнить о существовании близких - материальная выгода. Тогда-то они превращаются в ласковых сыновей или дочек.

Весы

Представители воздушного знака в глубине души - актеры, которые жаждут внимания публики и бурных аплодисментов. С посторонними людьми Весы необыкновенно заботливы и предупредительны, ведь взамен их ожидает порция похвал и комплиментов - ради них-то этот знак и старается изо всех сил.

Вот только есть одно “но”: при этом Весы постоянно забывают о своих родителях.

Все дело в том, что мама и папа, по мнению этого знака, не входят в круг тех лиц, от которых хотелось бы получать комплименты. Поэтому Весы играют на публику, а побаловать вниманием родных людей категорически не хотят.

Козерог

Обидчивый Козерог нередко таит какую-нибудь страшную обиду на родителей. Уроженцы этого знака убеждены, что мама и папа когда-то недодали внимания, заботы, любви, и эта мысль отправляет им все существование. Даже если ничего подобного в помине не было, Козерог найдет к чему придраться.

Родителям невдомек, что представитель этого знака любит винить в своих неудачах окружающих, и в первую очередь, разумеется, позор падет на них.

Козерог просто очень любит жалеть себя и ждет сочувствия от окружающих, и манипуляции на сложных взаимоотношениях с мамой-папой - очень благодатная почва.