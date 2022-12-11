Состарившуюся Хюррем-султан не узнать: болезнь сотворила с ней злую шутку

Хюррем-султан в сериале «Великолепный век» сыграла не только Мерьем Узерли. Ее возрастную «версию» исполнила актриса Вахиде Перчин, и, стоит сказать, она справилась с ролью блестяще.

Однако сначала замену поклонники сериала восприняли в штыки. Это объяснимо, ведь за несколько сезонов они уже привыкли к Узерли. Но критика не задевала Перчин, ведь она понимала, что подобная замена ключевых актеров — определенное испытание для зрителей.

Актриса призналась, что в свои молодые года она выглядела не хуже, чем Мерьем, но страшная болезнь отняла у нее много сил и красоты. Дело в том, что 11 лет назад Перчин перенесла рак молочной железы. Из-за этого недуга она оставила съемки в одном популярном сериале.

К счастью, после химиотерапии рак отступил, и Перчин вернулась на экраны. Роль возрастной Хюррем прославила ее на весь мир. Однако актриса не сразу согласилась на съемки в хитовом сериале. Сначала Перчин решила позвонить коллеге Узерли и узнать о ее дальнейших планах, но Мерьем не брала трубку. А однажды телефон взял ее отец и сказал Вахиде, чтобы она их больше не беспокоила.