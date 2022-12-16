Состарился и раздобрел: засветившегося на публике Виторгана не узнать (фото)

В последнее время Максим Виторган предпочитает вести непубличный образ жизни. Артист находился за рубежом и не выходил на связь с поклонниками и журналистами. Теперь же выяснилось, что он вернулся на родину.

Актер засветился на светском мероприятии. Видео с ним было опубликовано в социальных сетях одной из присутствующих на торжественном вечере светских львиц. Стоит признать, что интернет-пользователи были шокированы увиденным.

Внешность экс-супруга Ксении Собчак явно изменилась не в лучшую сторону. Артист и прежде не мог похвастаться накачанными мышцами и стальным прессом, но теперь окончательно запустил себя.

Поклонники с сожалением отметили, что показавшегося на публике Виторгана не узнать — так сильно он состарился, раздобрел и обзавелся лишними килограммами. По мнению многих, лицо знаменитости еще никогда не выглядело столь одутловатым, а живот — безобразным.