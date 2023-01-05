Состарилась на глазах: без роскошных волос звезду фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» не узнать

Сегодня звезды Голливуда задают новый тренд: актрис, выбравших естественное старение, становится все больше. Тенденция относится не только к изменениям на лице, но и к волосам.

Артистки отказываются закрашивать седину, и ярчайшей сторонницей новой моды является Энди МакДауэлл. Она знакома зрителям по фильмам «Четыре свадьбы и одни похороны», «День сурка» и «Гудзонский ястреб». Энди МакДауэлл начинала как модель в популярном агентстве Elite. Позже она стала рекламным лицом компании L’Oreal. На улыбчивую и миловидную модель с копной роскошных волос обратили внимание деятели кино и начали предлагать Энди разные роли.

Пик популярности МакДауэлл пришелся на 90-е. Актриса не знала отдыха, появляясь в одной яркой картине за другой. Но после взлета произошло падение — Энди стала появляться в провальных лентах, что плохо сказалось на ее карьере.

Но сегодня о МакДауэлл снова заговорили. В центре внимания ее внешний вид, точнее седые локоны, которые 64-летняя звезда решила не закрашивать. Как бы то ни было, но с такими волосами Энди похожа на иссохшую старушку, а не на топовую модель.