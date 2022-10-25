Состарилась еще сильнее: как выглядит главная конкурентка Моники Беллуччи

Валерия Голино прославилась в 80-х как одна из главных актрис Италии. Артистка успешно строила карьеру, завоевывая сердца миллионов фанатов, и считалась главной конкуренткой Моники Беллуччи. Однако со временем ее слава начала утихать.

Как отмечали многочисленные фанаты и эксперты, Голино отличалась природной привлекательностью и притягивала к себе взгляды восхищенных фанатов. Сама артистка прекрасно знала о своих сильных сторонах и никогда не стеснялась участвовать в эротических сценах, лишь закрепляя статус секс-символа эпохи.

Так, ее главными работами стали фильмы «Королевская шлюха», дилогия «Горячие головы» и, например, комедия «Четыре комнаты». Не отказывала себе артистка и в удовольствии сняться в независимом и экспериментальном кино, что еще сильнее завоевывало сердца зрителей.

Однако с возрастом Голино начала терять былую привлекательность. Сейчас она все еще играет в кино и занимается режиссурой, но ей, в отличие от Моники Беллуччи, которая на год старше, больше не предлагают роковых красоток и не зовут в эротические сцены. Несмотря на карьерный успех, Голино, как признаются зрители, больше не завоевывает сердца поклонников и вряд ли уже может соперничать со своей итальянской коллегой.