Соответствует новому тренду: назван главный претендент на роль Джеймса Бонда (фото)

Давно известно, что Дэниэл Крейг не появится в следующей части бондианы. Два года назад британский актер заявил, что отказывается от участия во франшизе. С тех пор создатели картины отчаянно пытаются найти ему замену.

Недавно в иностранной прессе появилась информация о том, что подходящий кандидат почти утвержден на роль. Им стал земляк Крейга Аарон Тейлор-Джонсон, который известен по фильмам «Стать Джоном Ленноном», «Анна Каренина» и «Мстители: Эра Альтрона».

32-летний актер, по словам зарубежных таблоидов, отлично показал себя во время прослушивания и пока является главным фаворитом. Аарон идеально подходит под типаж Джеймса Бонда: у него есть стать, харизма, обаяние и мужественность.

Помимо Тейлора-Джонсона рассматривались кандидатуры Роберта Паттинсона, Тома Харди, Идриса Эльбы и Генри Кэвилла. Многие выражали мнение, что на роль утвердят Эльбу, который мог бы стать первым темнокожим агентом 007 в киноистории. Но это были всего лишь догадки, а пока все прочат роль Бонда именно Тейлору-Джонсону.