Сон или предсказание? Вот каким трем знакам Зодиака снятся вещие сны

Вещие сны - пожалуй, один из самых удивительных и малоисследованных феноменов человеческой психики. Современные ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению - считать ли это явление скрытой суперспособностью нашего мозга или игрой воображения. Тем не менее в мировой истории можно найти массу примеров сбывшихся наяву снов, в том числе происходивших с известными людьми - Авраамом Линкольном, Марком Твеном, Альбертом Эйнштейном и многими другими. Астрологи убеждены, что склонность видеть ближайшее или отдаленное будущее во сне чаще всего имеют определенные знаки зодиака. Рассказываем, кто вошел в число избранных.

Рак

Представители водного знака - люди с тонкой душевной организацией. Они крайне восприимчивы и чувствительны к тем переменам, которые происходят на стыке нашего и потустороннего миров.

Раки связаны с мирозданием, которое посылает им картины будущего - чаще всего это происходит с помощью сновидений, ярких и запоминающихся. Уроженцы этого знака умеют интерпретировать увиденное.

Чаще всего вселенная посылает Ракам видения драматических и сложных событий. Но в силах этого знака предупредить близких людей и грядущих проблемах и предотвратить их.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов - настоящие мастера коммуникации, в том числе с потусторонним миром. Они тоже часто видят во сне грядущее, но не в виде картин или образов и знаков, нуждающихся в толковании.

Как правило, в вещих снах уроженцы воздушного знака видят людей из своей жизни, которых напрямую коснутся события будущего. С помощью этих снов Близнецы могут предупредить их.

Интересно, что представители этого знака хранят в памяти увиденное во сне еще долгие годы. Некоторые сновидения даже подталкивают Близнецов к творческой деятельности - написанию историй или созданию картин.

Весы

Уроженцы воздушного знака редко видят во сне события, которые касаются посторонних людей. Чаще всего Весам снится то, к чему они сами будут иметь непосредственное отношение.

Например, любовные переживания, от которых представители знака страдают наяву, находят отражение в вещих снах. Именно грезы помогают Весам найти ответы на волнующие их вопросы.

Кроме того, мироздание может предупредить представителей знака о встрече с каким-то человеком через снов. Встретив его впоследствии в реальности, Весы будут знать, чего ожидать от этого знакомства.