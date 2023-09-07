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Солидарны с россиянами: на Венецианском фестивале взвыли после появления Петрова

7 сентября 2023 18:15
Солидарны с россиянами: на Венецианском фестивале взвыли после появления Петрова

Звезда «Полицейского с Рублевки» не впечатлил жюри.

Актер Александр Петров всегда мечтал покорить Голливуд, о чем без стеснения заявлял. Казалось бы, артист движется в нужном направлении — недавно он получил роль в фильме культового западного режиссера Романа Полански. Но триумфа не случилось.

Картина под названием «Дворец» еще не вышла на экраны — премьера назначена на вторую половину ноября. Но критики Венецианского кинофестиваля уже оценили новую ленту и остались от нее, мягко говоря, не в восторге.

Фильм признали вторичным и банальным: по шкале свежести он получил ноль баллов. Из десятка отзывов от членов жюри нет ни одного положительного. Один из кинокритиков назвал работу Полански главным провалом года, а возможно, и десятилетия. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Картина заявлена как черная комедия, но во время просмотра в зале не прозвучало ни смешка. Увы, до покорения Голливуда Саше Петрову все же далеко.

Фото: Dmitry Golubovich/Globallookpress.com,Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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