Солидарны с россиянами: на Венецианском фестивале взвыли после появления Петрова

Актер Александр Петров всегда мечтал покорить Голливуд, о чем без стеснения заявлял. Казалось бы, артист движется в нужном направлении — недавно он получил роль в фильме культового западного режиссера Романа Полански. Но триумфа не случилось.

Картина под названием «Дворец» еще не вышла на экраны — премьера назначена на вторую половину ноября. Но критики Венецианского кинофестиваля уже оценили новую ленту и остались от нее, мягко говоря, не в восторге.

Фильм признали вторичным и банальным: по шкале свежести он получил ноль баллов. Из десятка отзывов от членов жюри нет ни одного положительного. Один из кинокритиков назвал работу Полански главным провалом года, а возможно, и десятилетия. Об этом сообщает издание «Лента.ру ».

Картина заявлена как черная комедия, но во время просмотра в зале не прозвучало ни смешка. Увы, до покорения Голливуда Саше Петрову все же далеко.