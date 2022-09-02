Содрогнетесь: красавец Бэтмен исхудал до неузнаваемости

Зрители запомнили Вэла Килмера как пышущего здоровьем крупного мужчину, игравшего в боевиках и крупных блокбастерах. Коллеги поговаривали, что характер актера просто невыносим: он грубил партнерам по съемочной площадке, учил режиссеров, как правильно выстраивать композицию кадра, не следовал сценарию.

А после того как в 1995 году Вэл сыграл главного героя Брюса Уэйна в ленте «Бэтмен навсегда», его возненавидели и простые зрители. Актер заменил во франшизе Майкла Китона, и такие кадровые перестановки поклонники комиксов не оценили. Килмер же не обращал внимание на критику и хейтеров и упорно строил карьеру. Все гонорары он вложил в покупку роскошного ранчо в Нью-Мексико. Там он успел перессориться со всеми соседями, прежде чем кризис 2008 года не разорил актера и не лишил его недвижимости.

А затем Вэла настиг новый удар. В 2014 году он начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него рак горла, но актер не верил в здравоохранение и предпочитал нетрадиционную медицину. Обращение к профессиональным медикам Килмер откладывал до последнего, однако позже согласился и на курсы химиотерапии, и на операцию. Свой диагноз он отрицал вплоть до 2020 года, когда следы от трубки в горле скрывать уже было невозможно.

Килмер потерял прекрасный баритон, но зато остался жив. Правда, узнать его сейчас почти невозможно. На свежих фото заметно, что красавец Бэтмен исхудал до неузнаваемости. Он выглядит гораздо старше своих 62 лет.