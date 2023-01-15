Сочувствие каждого мужчины гарантировано: чего лишился Эдвард во время съемок «Сумерек»

Роберт Паттинсон стал главной звездой саги «Сумерки». Актер вовсе не рад тому, что согласился воплотить вампира Эдварда. Более того, со временем он пожалел об этом.

Звезда не скрывает того, что работа над проектом принесла ему немало огорчений. Слишком многое раздражало знаменитость на съемочной площадке. Это и погрешности в сценарии, который трудно назвать логичным, и ориентированность сюжета на маленьких девочек, готовых охотно верить во все, что видят на экране.

К тому же Паттинсону не нравится, что он стал заложником своего образа, а это довольно негативно сказывается и на его карьере, и на самооценке. И если женщины продолжают восхищаться актером, то мужчины могут ему лишь посочувствовать.

Когда в 2012 году сага завершилась, актер честно ответил на вопрос о том, что оставил на съемочной площадке культовой саги. Паттинсон уверенно заявил, что потерял там самое дорогое — свое достоинство. Также он уточнил, что никогда не согласится принять участие в продолжении фэнтези, которое возненавидел всей душой.