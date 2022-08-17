Собчак осталась не у дел: Богомолов с дочерью от Мороз вернулся в Россию

Константин Богомолов оставил свою жену Ксению Собчак в Латвии и поспешил вернуться в Россию. Компанию знаменитости составила его дочь Анна от первого брака с Дарьей Мороз. В своих социальных сетях режиссер заявил, что отправляется на гастроли в Санкт-Петербург. Подробностями о том, почему супруга не приехала на родину вместе с ним, Богомолов не поделился.

Все это в очередной раз подогрело слухи о том, что звездная пара находится на грани развода. Интернет-пользователи отметили, что Собчак вновь осталась не у дел.

По мнению многих, муж журналистки всячески избегает совместных поездок с ней и готов при первой же возможности улизнуть от возлюбленной.

Впрочем, звезды никак не комментируют домыслы поклонников о своем разладе. Собчак спокойно отпустила супруга и осталась вместе с сыном от Максима Виторгана Платоном в Юрмале.