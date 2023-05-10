«Собачье сердце» экранизировали не только в СССР: Шарикова невозможно узнать

Картина «Собачье сердце» 1988 года считается эталонным примером экранизации. Фильм Владимира Бортко до сих пор впечатляет зрителей, ведь в нем прекрасно все — от актерской игры до антуража. Однако это не первая киноадаптация булгаковского произведения, ведь первопроходцами были итальянцы.

Так, в 1976 году вышел фильм «Собачье сердце» о похождениях Полиграфа Полиграфовича Бобикова. Главную роль исполнил комедийный итальянский актер Коки Понцони. Его персонаж не похож на советского Шарикова в исполнении Владимира Толоконникова. У Понцони получился своеобразный повеса, который обожает кутить, танцевать и играть на балалайке. А внешне он скорее игривый ловелас, нежели человекособака.

Все дело в том, что задумка режиссера Альберто Латтуады отличалась от задумки Бортко. Он показал профессора Преображенского злым гением, а Бобикова — жертвой обстоятельств. Поэтому его персонаж получился более легким и даже несчастным по сравнению с советским Шариковым.