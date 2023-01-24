Со звездой 90-х ничего общего: изможденную соперницу Бритни Спирс не узнать (фото)

Когда-то главной конкуренткой поп-певицы Бритни Спирс была красавица-блондинка Джессика Симпсон. Со временем знаменитости пришлось распрощаться не только с музыкальной карьерой, но и со своей привлекательной внешностью.

После рождения троих детей артистка сильно поправилась — ее вес составлял 108 кило. Симпсон поняла, что так продолжаться не может, и взяла себя в руки. Если раньше она ела без остановки, то теперь начала строго ограничивать себя в еде.

Результат оказался ошеломительным — исполнительница похудела до 45 килограммов. Вот только поклонников это не обрадовало: многие из них с сожалением отметили, что у изможденной и больной на вид Симпсон не осталось ничего общего с той яркой звездой, которой она была в 90-е и нулевые.

Между тем знаменитость не обращает внимание не хейтеров, не устающих обвинять ее в излишней худобе. Джессика признается, что наконец-то научилась любить и уважать себя такой, какая она есть.