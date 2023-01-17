Со звездным отцом ничего общего: сыну Жан-Клода Ван Дамма 35 лет (фото)

Жан-Клод Ван Дамм был женат три раза и успел стать многодетным отцом. Из всех его наследников наибольшее внимание привлек старший сын Кристофер.

Он появился на свет весной 1987-го. Матерью знаменитости стала первая супруга Ван Дамма — Глэдис Португез. К радости поклонников, Кристофер пошел по стопам отца — впервые он засветился на больших экранах в возрасте пяти лет, когда снялся в картине «Универсальный солдат».

Впоследствии в фильмографии актера появилось множество других проектов, но повторить успех знаменитого родителя ему все же не удалось. Многие отмечают, что Кристофер не имеет ничего общего со своим легендарным отцом. Если Жан-Клод Ван Дамм неизменно предстает перед публикой подтянутым красавцем, то его наследник больше походит на простачка, нежели на мачо, претендующего на звание секс-символа.