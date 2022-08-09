«Со зверским лицом»: Подольская ошеломила «зверскими» методами воспитания сыновей

Наталья Подольская старается уделять как можно больше внимания своим наследникам Артемию и Ивану. При этом многие фанаты уверены: певица балует своих сыновей, позволяя им вольности. Однако, как оказалось, это не так.

Несколько дней назад Подольская призналась, что во время отдыха обнаружила своего младшего сына с телефоном, на котором он наслаждался социальными сетями и видео. Любовь сына к подобным развлечениям обеспокоила певицу, которая уверена: ее ребенку еще слишком рано изучать социальные сети, ведь он может наткнуться на неподобающие записи. Артистка настолько переживает за Артемия, что каждый раз старается отобрать у него телефон.

«Я пока просто забираю телефон со зверским лицом», — цитирует слова артистки портал PopCornNews .

Подольская даже не исключает, что поставит специальный родительский контроль на устройствах наследника. Певица призналась, в самое ближайшее время она намерена изучить, как работают такие приложения.