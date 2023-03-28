Со Стивеном Сигалом никто не хочет работать: причина вас ошарашит

Стивен Сигал прославился в 90-х и стал настоящей легендой боевиков. Он снялся во многих фильмах, заработавших славу по всему миру. При этом даже самые преданные поклонники не знают, как тяжело работать со знаменитостью.

Как оказалось, Сигал не контролирует свою агрессию. Многие его коллеги неоднократно заявляли, что артист вел себя неприемлемо на съемках — мог накричать и даже избить кого-то. При этом доставалось не только съемочной группе, но и коллегам-артистам Сигала.

Например, Джон Легуизамо, снимавшийся вместе с артистом в «Приказано уничтожить», утверждал, что звезда боевиков избил его просто так, швырнув в каменную стену. Майкл Джей Уайт заявлял, что во время съемок Сигал регулярно бил каскадеров.

При этом сам артист отрицает все обвинения. В интервью он или обвиняет оппонентов во лжи, или игнорирует эти скандальные заявления.