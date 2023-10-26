Снялся в первых «Гардемаринах» и пропал: что стряслось с настоящим князем Оленевым

Благодаря таланту актеров приключенческий сериал Светланы Дружининой о гардемаринах стал настоящим советским кинохитом. Девушки в СССР с ума сходили по исполнителям главных ролей, моментально влюбившись в Сергея Жигунова, Дмитрия Харатьяна и Владимира Шевелькова на экране.

Однако это трио вскоре распалось. Шевельков, сыгравший обаятельного князя Оленева, не стал сниматься в остальных фильмах, появившись только в первых «Гардемаринах». Позже его пришлось заменять Михаилом Мамаевым.

Оказалось, проблемы у актера возникли еще на съемочной площадке. К тому времени за Шевельковым закрепился характерный образ любовника-подонка. А мечтательный и мягкий Оленев совсем ему не подходил.

Кроме того, судя по воспоминаниям коллег, артист чувствовал себя настоящей звездой. Он позволял себе дерзить на съемках, срывать процесс работы и даже прогуливать. Уже тогда Шевельков заинтересовался режиссурой, поэтому решил в каждой сцене учить Светлану Дружинину, как нужно работать.

Сам актер заявлял, что все претензии к нему связаны с тем, что он занял чужое место. Изначально Оленева должен был играть сын режиссера Анатолия Мукасея-младшего. Поэтому к его замене коллектив сразу отнесся отрицательно.

Снявшись в фильме «Гардемарины, вперед!», Шевельков поставил точку на этой истории. Впоследствии он основал собственное рекламное агентство, где занялся производством клипов и роликов как режиссер. Сейчас 62-летний артист снимает эпизоды российских сериалов и иногда мелькает в кадре.