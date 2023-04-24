Сняли с роли в последний момент: вот каким должен был быть Иванушка из «Чародеев»

Зрителям сложно представить фильм «Чародеи» без Александра Абдулова, воплотившего Иванушку. Но изначально эта роль досталась другому актеру.

Примерить на себя образ Ивана Пухова хотели многие звезды советского кино. Например, среди тех, кто были на пробах, оказались Олег Янковский и Игорь Старыгин. Режиссер картины Константин Бромбрег сделал свой выбор в пользу Сергея Проханова, о чем впоследствии горько пожалел.

Съемки проекта были в полном разгаре, когда кинодел выступил с громким и неожиданным заявлением — все сцены с ключевым героем переснять. Терпение постановщика лопнуло, и он больше не желал иметь дело с несговорчивым артистом.

Бромберг хотел, чтобы Проханов играл более лирично, но тот не соглашался выходить из образа Вани-дурачка. Вдобавок к этому своенравный актер довольно резко отвечал на критику режиссера, поэтому и был вынужден покинуть съемочную площадку.