Снял парик и отпустил бороду: ахнете, увидев Андрея Малахова сегодня (фото)

С недавних пор внешность Андрея Малахова — это один из главных поводов для обсуждения в Сети. Долгое время телеведущий был верен одному образу, однако в прошлом году все резко изменилось.

Звезда экрана начал появляться на съемочной площадке в парике, чем немало удивил поклонников. Многие из них посчитали, что Малахов, который всегда мог похвастаться шикарной густой шевелюрой, лишился волос из-за страшной болезни. В Сети появились слухи о том, что он борется с раком и проходит лечение в Германии.

Махалов подобные сведения о себе комментировать не спешил, продолжая светиться на публике в неестественной накладке из волос. Однако в новом выпуске шоу «Привет, Андрей!» ведущий удивил всех новым образом. Он, наконец, снял парик, который, по мнению большинства зрителей, только портил его внешность, сделал модную стрижку и отпустил бороду. Теперь фанаты не могут наглядеться на своего кумира, отмечая, что он невероятно похорошел.