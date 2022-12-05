Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Снял парик и отпустил бороду: ахнете, увидев Андрея Малахова сегодня (фото)

Снял парик и отпустил бороду: ахнете, увидев Андрея Малахова сегодня (фото)

5 декабря 2022 13:30
Снял парик и отпустил бороду: ахнете, увидев Андрея Малахова сегодня (фото)

Телеведущий решился на кардинальные перемены.

С недавних пор внешность Андрея Малахова — это один из главных поводов для обсуждения в Сети. Долгое время телеведущий был верен одному образу, однако в прошлом году все резко изменилось.

Звезда экрана начал появляться на съемочной площадке в парике, чем немало удивил поклонников. Многие из них посчитали, что Малахов, который всегда мог похвастаться шикарной густой шевелюрой, лишился волос из-за страшной болезни. В Сети появились слухи о том, что он борется с раком и проходит лечение в Германии.

Снял парик и отпустил бороду: ахнете, увидев Андрея Малахова сегодня (фото)

Махалов подобные сведения о себе комментировать не спешил, продолжая светиться на публике в неестественной накладке из волос. Однако в новом выпуске шоу «Привет, Андрей!» ведущий удивил всех новым образом. Он, наконец, снял парик, который, по мнению большинства зрителей, только портил его внешность, сделал модную стрижку и отпустил бороду. Теперь фанаты не могут наглядеться на своего кумира, отмечая, что он невероятно похорошел.

Фото: Кадр из программы «Привет, Андрей!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video